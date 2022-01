Osimhen, spunta il retroscena del CT sulla mancata convocazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Dal 9 gennaio al 6 febbraio andrà in scena la Coppa d’Africa in Camerun. Le rappresentative nazionali sono pronte a dare battaglia per raggiungere la vittoria e sembra essere scongiurata l’ipotesi rinvio per Covid. Il Napoli cederà alle rispettive nazionali calciatori del calibro di Anguissa e Koulibaly. A sorpresa, invece, Victor Osimhen non prenderà parte alla competizione. L’attaccante azzurro ha scelto di non partecipare per monitorare al meglio l’infortunio al volto rimediato contro l’Inter lo scorso 21 novembre. Napoli Osimhen Coppa d’AfricaIl CT nigeriano Augustine Eguavoen, a NFF TV, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti proprio il forfait di Osimhen. Il bomber avrebbe esplicitamente chiesto di non prendere parte alla Coppa d’Africa, addirittura supplicando il mister. Queste le parole. “È un peccato che non ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 gennaio 2022) Dal 9 gennaio al 6 febbraio andrà in scena la Coppa d’Africa in Camerun. Le rappresentative nazionali sono pronte a dare battaglia per raggiungere la vittoria e sembra essere scongiurata l’ipotesi rinvio per Covid. Il Napoli cederà alle rispettive nazionali calciatori del calibro di Anguissa e Koulibaly. A sorpresa, invece, Victornon prenderà parte alla competizione. L’attaccante azzurro ha scelto di non partecipare per monitorare al meglio l’infortunio al volto rimediato contro l’Inter lo scorso 21 novembre. NapoliCoppa d’AfricaIl CT nigeriano Augustine Eguavoen, a NFF TV, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti proprio il forfait di. Il bomber avrebbe esplicitamente chiesto di non prendere parte alla Coppa d’Africa, addirittura supplicando il mister. Queste le parole. “È un peccato che non ...

