Notte di Capodanno, i feriti da botti e petardi (Di sabato 1 gennaio 2022) Otto feriti a Napoli e provincia, in provincia di Ascoli Piceno un ragazza è rimasto gravemente ferito così come a Taranto un uomo rischia di perdere una ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ottoa Napoli e provincia, in provincia di Ascoli Piceno un ragazza è rimasto gravemente ferito così come a Taranto un uomo rischia di perdere una ...

Ultime Notizie dalla rete : Notte Capodanno Napoli, 42enne ucciso nella notte di Capodanno a Fuorigrotta Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato nella notte di Capodanno a Napoli. L'agguato è avvenuto in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta, intorno alle ore 3. L'uomo, Salvatore Capone, 42enne già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da ...

