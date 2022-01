LIVE Tour de Ski 2022, Sprint Oberstdorf in DIRETTA: doppio tris azzurro alla seconda fase! Bene Pellegrino, Laurent e De Fabiani. Finali alle 12 (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.29: Questi gli altri qualificati per la seconda fase: De Fabiani, Vuorinen, Semikov, Ahonen, Ogden, Rastelli, Brugger, Bury, Nyenget, Maltsev, Hediger, Retyvikh, Yakimushkin, Jager, Berglund, Eriksson, Svensson, Iversen, Niskanen, Starega 10.28: Questa la top delle qualificazioni maschili: Klaebo, Terentev, Valnes, Pellegrino, Bolshunov, Amundsen, Golberg, Northug, Novak, Halfvarsson 10.27: Ventura si inserisce in 61ma posizione 10.26: Ultimo posto per l’azzurro Coradazzi che paga dazio alla fatica dei giorni scorsi 10.25: Ottima prova di Federico Pellegrino che si inserisce al quarto posto! Ci saranno almeno tre azzurri nella seconda fase 10.24: Northug è settimo al traguardo, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.29: Questi gli altri qualificati per lafase: De, Vuorinen, Semikov, Ahonen, Ogden, Rastelli, Brugger, Bury, Nyenget, Maltsev, Hediger, Retyvikh, Yakimushkin, Jager, Berglund, Eriksson, Svensson, Iversen, Niskanen, Starega 10.28: Questa la top delle qualificazioni maschili: Klaebo, Terentev, Valnes,, Bolshunov, Amundsen, Golberg, Northug, Novak, Halfvarsson 10.27: Ventura si inserisce in 61ma posizione 10.26: Ultimo posto per l’Coradazzi che paga daziofatica dei giorni scorsi 10.25: Ottima prova di Federicoche si inserisce al quarto posto! Ci saranno almeno tre azzurri nellafase 10.24: Northug è settimo al traguardo, ...

