Il calendario delle regole Covid: quando entrano in vigore le nuove misure e restrizioni (Di sabato 1 gennaio 2022) Nell'ultimo mese la strategia del governo per far fronte alla crescita dei contagi e al dilagare della variante Omicron si è fatta via via più frenetica, con una serie di decreti che hanno introdotto nuove regole o rivoluzionato quelle esistenti. Alcune norme e restrizioni sono già in vigore, molte scatteranno nelle prime settimane del 2022. Per tentare di fare ordine, al netto di futuri provvedimenti (già nell'aria), ecco il calendario delle novità: 1 GENNAIO, cambia la quarantena – Dal primo gennaio niente quarantena, ma solo auto-sorveglianza per i contatti stretti di un positivo che abbiano ricevuto la dose booster o abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi, o siano guariti dal Covid nei 4 mesi precedenti. Si avrà però l'obbligo di indossare ...

