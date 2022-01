I passi di Turchia e Armenia verso la riconciliazione (Di sabato 1 gennaio 2022) L’Armenia revoca l’embargo sulle merci turche imposto a partire dal 1° gennaio 2022 a causa del sostegno della Turchia all’Azerbaigian nella guerra armeno-azera ufficialmente terminata il 9 novembre 2020 e intanto i voli charter tra i due paesiriprenderanno presto. Già all’inizio di quest’anno, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan avevadetto che Yerevan era pronta a tenere colloqui con Ankara per ripristinare le relazioni tra i due paesi che erano rimaste tese per anni a causa del genocidio del 1915. Le relazioni si erano ulteriormente deteriorate nel settembre 2020 a causa del sostegno militare della Turchia all’Azerbaigian nella guerra in Nagorno-Karabakh. All’inizio deldicembre 2021, Turchia e Armenia hanno nominato un loro capo negoziatore per avviare il processo di normalizzazione delle loro ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 1 gennaio 2022) L’revoca l’embargo sulle merci turche imposto a partire dal 1° gennaio 2022 a causa del sostegno dellaall’Azerbaigian nella guerra armeno-azera ufficialmente terminata il 9 novembre 2020 e intanto i voli charter tra i due paesiriprenderanno presto. Già all’inizio di quest’anno, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan avevadetto che Yerevan era pronta a tenere colloqui con Ankara per ripristinare le relazioni tra i due paesi che erano rimaste tese per anni a causa del genocidio del 1915. Le relazioni si erano ulteriormente deteriorate nel settembre 2020 a causa del sostegno militare dellaall’Azerbaigian nella guerra in Nagorno-Karabakh. All’inizio deldicembre 2021,hanno nominato un loro capo negoziatore per avviare il processo di normalizzazione delle loro ...

Advertising

HuffPostItalia : I passi di Turchia e Armenia verso la riconciliazione - ritafertilidea : RT @MarianoGiustino: Si terrà a Mosca la prima riunione dei rappresentanti di #Armenia e #Turchia,nominati per la normalizzazione delle rel… - DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: Si terrà a Mosca la prima riunione dei rappresentanti di #Armenia e #Turchia,nominati per la normalizzazione delle rel… - MarianoGiustino : Si terrà a Mosca la prima riunione dei rappresentanti di #Armenia e #Turchia,nominati per la normalizzazione delle… - fedemnx : @ayomomy fra tu devi se non lo passi ti pulluppo primo aereo per la turchia -