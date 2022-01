Dakar | Sanders il più veloce nella tappa - prologo | Petrucci 23° - News

(Di sabato 1 gennaio 2022) Con i diciannove chilometri della, la 44esima edizione dellaè finalmente iniziata, con tutti i protagonisti al via già a ridosso delle primissime posizioni nel breve percorso ...

Con i diciannove chilometri della tappa - prologo , la 44esima edizione dellaè finalmente iniziata, con tutti i protagonisti al via già a ridosso delle primissime ...l'australiano Daniel...... 'Monsieur' Stephane Peterhansel (Audi), che ha concluso al 14esimo posto in ritardo di 1'12". Fra le moto, invece, si impone l'australiano Daniel(Gas Gas) davanti al cileno Pablo ...Il qatariota Nasser al-Attiyah si aggiudica il prologo della Dakar 2022, 19 km di speciale fra Jeddah e Hail, precedendo di 12 secondi Carlos Sainz (Audi) e di 36" il sudafricano ...Il commento live dalla Dakar 2022 dei nostri inviati. La prima breve speciale definisce l'ordine di partenza e mette in evidenza l'Audi elettrica ...