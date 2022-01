Dakar 2022 | tra i camion nella Jeddah-Ha’Il poker Kamaz In testa Eduard Nikolaev | 17° Claudio Bellina

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tra iallanel prologo odierno traed, con la speciale di 19 km, lacala il: il quattro volte vincitore, tornato in gara dopo un anno di stop, ha impiegato 13’01” per prendere il controllo della classifica generale. Battuti i compagni di squadra, ovvero il detentore del titolo Dmitry Sotnikov, secondo a 7?, il campione 2020 Andrey Karginov, terzo a 15?, ed il secondo classificato delle ultime due edizioni Anton Shibalov, quarto a 24?.dunque anche per i rappresentanti della RAF. Quinta piazza per il primo dei non russi e non appartenenti alla– Master, ovvero il cileno Ignacio Casale, della Tatra Buggyra Racing, che paga 27? ...

Subito alle sue spalle lo spagnolo Carlos Sainz senior: il campione spagnolo, due volte iridato nel rally e tre volte vincitore della, ha chiuso al secondo posto con la Audi ibrida a 12'' da Al ...Per Carlos Checa è arrivato il momento di affrontare una nuova sfida: il pilota spagnolo ha infatti annunciato alcune settimane fa che prenderà parte all'edizionedellacon un buggy del team MD Rally Sport. Il campione del mondo Superbike del 2011 ha spiegato in un'intervista a Motosan il motivo per cui ha scelto di disputare il rally raid più duro ...Tra i camion alla Dakar 2022 nel prologo odierno tra Jeddah ed Ha'Il, con la speciale di 19 km, la Kamaz cala il poker: il quattro volte vincitore Eduard Nikolaev, tornato in gara dopo un anno di stop ...