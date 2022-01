"Cosa non torna sui farmaci". Paolo Calissano, giallo sul medico che lo aveva in cura: caccia all'uomo (Di sabato 1 gennaio 2022) Proprio sul finire del 2021 è arrivata la notizia che ha shoccato il mondo della tv e dello spettacolo. Paolo Calissano è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, probabilmente a causa di un mix di farmaci che aveva ingerito e che potrebbe essergli stato fatale. Le certezze per il momento sono poche, bisogna attendere che le indagini facciano il proprio corso, con la Procura di Roma che indaga per l'omicidio colposo dell'attore. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, lunedì mattina il magistrato di turno darà l'incarico al perito per capire meglio i contorni della morte di Calissano, finito in disgrazia dopo aver avuto problemi con la droga e con la giustizia dopo il grande boom come attore di fiction. Sono tante le cose da accertare sul suo decesso: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 gennaio 2022) Proprio sul finire del 2021 è arrivata la notizia che ha shoccato il mondo della tv e dello spettacolo.è stato trovato privo di vita nella sua abitazione, probabilmente a causa di un mix dicheingerito e che potrebbe essergli stato fatale. Le certezze per il momento sono poche, bisogna attendere che le indagini facciano il proprio corso, con la Prodi Roma che indaga per l'omicidio colposo dell'attore. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, lunedì mattina il magistrato di turno darà l'incarico al perito per capire meglio i contorni della morte di, finito in disgrazia dopo aver avuto problemi con la droga e con la giustizia dopo il grande boom come attore di fiction. Sono tante le cose da accertare sul suo decesso: ...

