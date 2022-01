Codice della strada | ecco cosa cambia

(Di sabato 1 gennaio 2022) Da oggi, 1 gennaio, entrano in vigore nuove norme del. Multe più severe per chi sporca lao lancia oggetti dal finestrino e linea dura per chi sosta nei parcheggi per ...

Da oggi, 1 gennaio, entrano in vigore nuove norme delstrada . Multe più severe per chi sporca la strada o lancia oggetti dal finestrino e linea dura per chi sosta nei parcheggi per disabili. Ecco le principali novità. Multe più salate per ...... sono stati lanciati dei petardi sui passeggeriMetro B e sui passanti all'ingresso... L'uomo è arrivato in pronto soccorso inrosso. Il 40enne è stato poi trasferito d'urgenza al ...Il 2021 è stato particolarmente avaro di ponti e occasioni per programmare un week end lungo: l'anno che da poche ore ci siamo lasciati alle spalle ha dato pochi margini alla speranza di organizzare,.Dallo scorso 10 novembre è cambiato il Codice della Strada con l’entrata in vigore già di alcune nuove regole. Invece, da oggi, 1 gennaio 2022 sono introdotte nuove norme con sanzioni salate. POSTI RI ...