Capodanno: nessun morto per i botti, ma sono 14 i feriti più gravi (Di sabato 1 gennaio 2022) nessun incidente mortale causato dall'uso di prodotti pirotecnici nella notte di Capodanno, ma sono quattordici i feriti con prognosi superiore ai 40 giorni. E' bilancio sui dati del Dipartimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 gennaio 2022)incidente mortale causato dall'uso di prodotti pirotecnici nella notte di, maquattordici icon prognosi superiore ai 40 giorni. E' bilancio sui dati del Dipartimento ...

Advertising

sayrevee : Se sei triste perchè non hai ricevuto nessun bacio a Capodanno ricordati che mancano solo 45 giorni a San Valentino… - fattoquotidiano : Capodanno, nessun morto per i botti. A Napoli un ferito per proiettile vagante. 558 interventi dei vigili del fuoco… - TgrRaiLombardia : Il bilancio di #Capodanno - Nessun ferito grave per i fuochi d'artificio. Un 26enne italiano accoltellato a #Desio… - franco_sala : RT @Tag43_ita: Anche a Lodi, dove tutto è cominciato, Omicron sta colpendo senza nessun rispetto per la tragedia originale. Eppure a ogni C… - MarthaMartika : Se sei triste perchè non hai ricevuto nessun bacio a Capodanno ricordati che mancano solo 45 giorni a San Valentino… -