Cani: questo studio conferma qualcosa di molto particolare su di loro (Di sabato 1 gennaio 2022) I loro padroni in realtà l’hanno sempre saputo, ma per i più scettici arriva lo studio scientifico che conferma tale ipotesi! I loro padroni sono perfettamente consapevoli del valore dei piccoli amici a quattro zampe. Tutti quegli esseri umani che riescono a legarsi in modo profondo con il proprio animale domestico, sviluppano contemporaneamente la convinzione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 1 gennaio 2022) Ipadroni in realtà l’hanno sempre saputo, ma per i più scettici arriva loscientifico chetale ipotesi! Ipadroni sono perfettamente consapevoli del valore dei piccoli amici a quattro zampe. Tutti quegli esseri umani che riescono a legarsi in modo profondo con il proprio animale domestico, sviluppano contemporaneamente la convinzione L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

wnterbrsv : RT @jimimsoul: non so se i cani siano suoi o del fratello, se fosse riderei perché questo ragazzo non conosce mezze misure. un po' di pales… - She_TheStarbuck : @durezzadelviver Ho raggiunto la conclusione che sarà l’UK il paese dove cadrà per primo questo castello di carte e… - TTNHEC : RT @faberpiredda: @IlRiccetto @Mb_yk01_92_850_ neanche. poi va da sé che intendono colpire alcuni clochard in particolare, uno che alza due… - honeyesjk : RT @jimimsoul: non so se i cani siano suoi o del fratello, se fosse riderei perché questo ragazzo non conosce mezze misure. un po' di pales… - sunstuck7 : RT @jimimsoul: non so se i cani siano suoi o del fratello, se fosse riderei perché questo ragazzo non conosce mezze misure. un po' di pales… -