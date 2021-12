VIDEO | Su Yung e Rich Swann aspettano un bambino | l’annuncio trash ad IMPACT

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La Undead Bride diSuha annunciato durante l’ultimo episodio diWrestling la sua gravidanza. Se la WWE ci aveva sorpresi nel 2020 con Becky Lynch che consegnava la cintura ad Asuka in un emozionante passaggio di consegne, quello che abbiamo visto adè stato sostanzialmente la simulazione di un duplice omicidio mistico con tanto di saette magiche. In una clip in pieno stile horror, infatti, la donna si è liberata delle sue Bridesmaids Kimber Lee e Brandi Lauren, insoddisfatta del fatto che le due non fossero riuscite a prendere nessuna anima, non avendo vinto nemmeno un match da quando si sono associate con lei. In modo piuttosto bizzarro Suha fatto sparire le due liberando dei fulmini rossi dalle mani, quasi fosse l’imperatore Palpatine di Star Wars. Dopo ...