Un anno di spettacolo. Con le Muse oltre il Covid (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2019 si chiude con i concerti in streaming offerti dal Teatro Verdi ed il 2020 si apre con i teatri ed i cinema ancora chiusi a causa della pandemia e con spettacoli che vanno in scena via etere. Ravello per non disperdere le tradizioni offre per il giorno dell'Epifania, una serata mozartiana affidata alla bacchetta esperta di Fabio Biondi andata in onda con un grandissimo successo in streaming. FEBBRAIO A febbraio il mondo della musica dice addio al grande pianista Chick Corea, che fu negli anni 90 protagonista di una splendida ed indimenticabile serata musicale all'Arena del Mare di?Salerno in duo con Gary?Barton. Ma a febbraio viene pubblicato anche il secondo romanzo di Carmine Mari "Hotel d'Angleterre"per la Marlin edizioni, cuna spy storia ambientata nella Salerno Belle èpoque, MARZO Marzo si apre con il festival di Sanremo. All'edizione del 2020, tante le ...

