Roma, un no-vax tra i titolari? Tamponi in corso prima dell’allenamento (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Roma è pronta a riprendere gli allenamenti, con i giallorossi di nuovo in campo oggi alle 12:00. prima però c’è attesa per i risultati dei Tamponi molecolari, dopo che i test rapidi avrebbero dato alcuni risultati dubbi su almeno un paio di componenti della rosa. Altra questione spinosa riguarda l’obbligo vaccinale, dal momento che nella Roma ci sarebbe un titolare no-vax, che in caso di mancato vaccino non potrebbe più scendere in campo a partire dal 10 gennaio. Una situazione particolare e di difficile gestione per la singola società, che aspetta di capire se l’argomento sarà dibattuto su scala nazionale e istituzionale prima di prendere una qualsiasi decisione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laè pronta a riprendere gli allenamenti, con i giallorossi di nuovo in campo oggi alle 12:00.però c’è attesa per i risultati deimolecolari, dopo che i test rapidi avrebbero dato alcuni risultati dubbi su almeno un paio di componenti della rosa. Altra questione spinosa riguarda l’obbligo vaccinale, dal momento che nellaci sarebbe un titolare no-vax, che in caso di mancato vaccino non potrebbe più scendere in campo a partire dal 10 gennaio. Una situazione particolare e di difficile gestione per la singola società, che aspetta di capire se l’argomento sarà dibattuto su scala nazionale e istituzionaledi prendere una qualsiasi decisione. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma Tamponi in corso prima della ripresa degli allenamenti, possibile no-vax tra i titolari - AliprandiJacopo : RT @CorSport: Il virus minaccia la #Roma: tra nuovi casi e un no vax - salvione : Il virus minaccia la Roma: tra nuovi casi e un no vax - CorSport : Il virus minaccia la #Roma: tra nuovi casi e un no vax - Noibiancocelest : Roma, un no vax tra i titolari di Mourinho -