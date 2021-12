Quando le notizie satiriche diventano casi di disinformazione (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per chiudere con un sorriso il 2021, abbiamo deciso di dedicare un articolo alle notizie satiriche verificate dalla redazione di Facta nel corso dell’anno. Dal «Comune di Bugliano» che con i suoi post Facebook semina spesso il panico tra quanti sono inconsapevoli dell’origine puramente ironica dei contenuti, ai racconti divertenti (ma falsi) che fanno da contorno a vicende bizzarre accadute realmente, fino a pandemia e politica: le notizie satiriche si possono trovare ovunque e, se nella maggior parte dei casi fanno solamente ridere, in altre occasioni diventano uno strumento di disinformazione. Succede infatti che le notizie satiriche vengano mal interpretate da alcuni utenti dei social network che, non ... Leggi su facta.news (Di venerdì 31 dicembre 2021) Per chiudere con un sorriso il 2021, abbiamo deciso di dedicare un articolo alleverificate dalla redazione di Facta nel corso dell’anno. Dal «Comune di Bugliano» che con i suoi post Facebook semina spesso il panico tra quanti sono inconsapevoli dell’origine puramente ironica dei contenuti, ai racconti divertenti (ma falsi) che fanno da contorno a vicende bizzarre accadute realmente, fino a pandemia e politica: lesi possono trovare ovunque e, se nella maggior parte deifanno solamente ridere, in altre oconiuno strumento di. Succede infatti che levengano mal interpretate da alcuni utenti dei social network che, non ...

