Paolo Calissano è morto | l’attore aveva solo 54 anni

Leggi su yeslife

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Allarme lanciato dalla compagna. Accertamenti ancora in corso., 54, nato a Genova,lavorato in numerose fiction televisive.precedenti per droga È stato trovato senza vita disteso sul letto del suo appartamento alla Balduina a Roma. Sul comodinodue scatole di psicofarmaci. Le pillole erano a terra, altre sparse in cucina. L'articolo proviene da YesLife.it.