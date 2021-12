Napoli: dirigenti e candidati di Fratelli d’Italia in posa mentre fanno il saluto romano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Circa trenta tra dirigenti, candidati e militanti di Fratelli d’Italia, tutti in posa con il braccio teso. La foto scattata ieri a Napoli ha rapidamente fatto il giro dei social, riaprendo le polemiche mai sopite sui legami con il neofascismo di quello che, secondo molti sondaggi, è il primo partito del centrodestra. L’occasione è stata il 40esimo anniversario del Movimento sociale italiano, celebrato nella centrale. piazzetta Augusteo. Tra i presenti, figurano anche i candidati alle ultime elezioni comunali Alfredo Catapano e Luigi Rispoli, anche membro della direzione nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni, oltre all’ex consigliere regionale Pietro Diodato, recentemente espulso dal partito dopo un litigio con il collega Marco Nonno. “Nel dna di ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Circa trenta trae militanti di, tutti incon il braccio teso. La foto scattata ieri aha rapidamente fatto il giro dei social, riaprendo le polemiche mai sopite sui legami con il neofascismo di quello che, secondo molti sondaggi, è il primo partito del centrodestra. L’occasione è stata il 40esimo anniversario del Movimento sociale italiano, celebrato nella centrale. piazzetta Augusteo. Tra i presenti, figurano anche ialle ultime elezioni comunali Alfredo Catapano e Luigi Rispoli, anche membro della direzione nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni, oltre all’ex consigliere regionale Pietro Diodato, recentemente espulso dal partito dopo un litigio con il collega Marco Nonno. “Nel dna di ...

