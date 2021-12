Mattarella bis? No, grazie. Meloni: “Il prossimo presidente dovrà ricucire una nazione lacerata” (Di venerdì 31 dicembre 2021) «Se qualcuno sta lavorando per un bis di Mattarella abbia il coraggio di dirlo senza usare strumentalmente il virus. Quella di rieleggere un presidente per il secondo mandato è una prassi che non si può consolidare, e del resto lo stesso Mattarella si è più volte detto indisponibile». Così Giorgia Meloni in un’intervista a Il Messaggero nella quale ha anche fatto il punto sulle elezioni per il Quirinale. Mattarella bis: le ragioni del no della Meloni In particolare, a proposito dell’atteso discorso di fine anno di Mattarella, Meloni dice a Ernesto Menicucci: «Dal presidente mi piacerebbe ascoltare parole di ricucitura delle divisioni. Credo che il ruolo di un presidente della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) «Se qualcuno sta lavorando per undiabbia il coraggio di dirlo senza usare strumentalmente il virus. Quella di rieleggere unper il secondo mandato è una prassi che non si può consolidare, e del resto lo stessosi è più volte detto indisponibile». Così Giorgiain un’intervista a Il Messaggero nella quale ha anche fatto il punto sulle elezioni per il Quirinale.: le ragioni del no dellaIn particolare, a proposito dell’atteso discorso di fine anno didice a Ernesto Menicucci: «Dalmi piacerebbe ascoltare parole di ricucitura delle divisioni. Credo che il ruolo di undella ...

