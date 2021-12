Lazio giù in Borsa nel 2021: il titolo perde il 6% (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Lazio ha chiuso il 2021 in Borsa con un calo del 5,79% rispetto all’inizio dell’anno. Il titolo del club biancoceleste ha concluso l’ultima seduta del 30 dicembre a quota 1,042 euro per azione, in calo rispetto al prezzo di 1,106 euro per azione della prima seduta che risale al 4 gennaio 2021. La capitalizzazione L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laha chiuso ilincon un calo del 5,79% rispetto all’inizio dell’anno. Ildel club biancoceleste ha concluso l’ultima seduta del 30 dicembre a quota 1,042 euro per azione, in calo rispetto al prezzo di 1,106 euro per azione della prima seduta che risale al 4 gennaio. La capitalizzazione L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Lazio giù Lazio, da Immobile e Lazzari fino a Muriqi: promossi, rimandati e bocciati del 2021 Lazio, i bocciati del 2021 Difficile non menzionare tra i bocciati Lucas Leiva . Il mediano è ormai ... Pollice in giù anche per Patric e Akpa Akpro . L'impegno dello spagnolo è sempre tanto ogni volta ...

Lazio, tanti gol fatti anche troppi subiti: c'è bisogno di più equilibrio Crolli che hanno influito tanto su un altro dato che non va giù al tecnico della Lazio: 34 gol incassati in campionato. Mai così male da quando è al comando di una squadra di una massima serie. Il ...

