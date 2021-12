Il gasdotto Tap, un anno dopo. In bolletta un memento per i "no tutto" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il picco è stato toccato la settimana scorsa, quando il prezzo di riferimento del gas in Europa è arrivato a 187,78 euro per megawattora. Un anno fa non superava i 15 euro. Come l’impennata è entrata nelle tasche dei cittadini lo si è visto negli aumenti delle bollette. Il conto degli italiani, però, sarebbe stato maggiore se non ci fosse stato il Tap, il metanodotto che trasporta il gas dall’Azerbaijan, attraversando la Grecia, l’Albania e il mare Adriatico prima di approdare in Puglia. Perché è stato il Tap a calmierare il costo della materia prima di circa il 10 per cento. E sempre il Tap ha coperto circa il 10% del totale dei consumi di gas. Era il 31 dicembre di un anno fa quando il gas estratto dai giacimenti di Shah Deniz II arrivava per la prima volta al terminale di San Foca, marina di Melendugno, sulla costa adriatica del Salento. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il picco è stato toccato la settimana scorsa, quando il prezzo di riferimento del gas in Europa è arrivato a 187,78 euro per megawattora. Unfa non superava i 15 euro. Come l’impennata è entrata nelle tasche dei cittadini lo si è visto negli aumenti delle bollette. Il conto degli italiani, però, sarebbe stato maggiore se non ci fosse stato il Tap, il metanodotto che trasporta il gas dall’Azerbaijan, attraversando la Grecia, l’Albania e il mare Adriatico prima di approdare in Puglia. Perché è stato il Tap a calmierare il costo della materia prima di circa il 10 per cento. E sempre il Tap ha coperto circa il 10% del totale dei consumi di gas. Era il 31 dicembre di unfa quando il gas estratto dai giacimenti di Shah Deniz II arrivava per la prima volta al terminale di San Foca, marina di Melendugno, sulla costa adriatica del Salento. ...

Ultime Notizie dalla rete : gasdotto Tap Bollette, la botta è peggio del previsto C'è anche il Tap, il gasdotto che porta il gas dall'Azerbaijan alla Puglia, ma non basta il flusso, pur importante, che copre il 10% dei consumi, a raddrizzare il quadro delle forniture nazionali. ...

Gasdotto Tap, Bellanova: "Se questo tema fosse stato affrontato con serietà..." Teresa Bellanova, senatrice di Italia Viva, su Twitter si è così espressa. ' Il Gasdotto Tap ha portato in Italia 7,5miliardi di metri cubi di gas nel 2021, contribuendo a calmierare di fatto i prezzi. Se questo tema fosse stato affrontato con serietà, da parte di tutti, forse ...

Gas, la Tap frena i prezzi del 10% Il Sole 24 ORE Il gasdotto Tap, un anno dopo. In bolletta un memento per i "no tutto" Il 31 dicembre 2020 il primo gas azero arrivava in Puglia. Oggi copre il 10% dei consumi e ha calmierato del 10% il costo della materia prima ...

Gas, Tap raffredda i prezzi del 10% ma Emiliano non chiede mai scusa? Il Governatore della Puglia, Michele Emiliano, per lunghi anni ha combattuto la realizzazione della Tap, il nuovo metanodotto che porta il gas azero in Puglia, che nel 2021 ha garantito all'Italia app ...

