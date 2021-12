Il commiato di Mattarella: «Sette anni emozionanti, non mi sono mai sentito solo. I vaccini salvano" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quindici minuti per il commiato all'Italia . Sgomberando il campo da un eventuale secondo mandato nei primi trenta secondi di un intervento tenuto in piedi, anche questo un segnale di addio. E rispetto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quindici minuti per ilall'Italia . Sgomberando il campo da un eventuale secondo mandato nei primi trenta secondi di un intervento tenuto in piedi, anche questo un segnale di addio. E rispetto...

Advertising

repubblica : Il commiato di Mattarella: 'Grazie italiani, non mi sono mai sentito solo. Avete mostrato il volto migliore del Pae… - NadiaValente2 : RT @Ceraunavolta6: In piedi. Pronto ad ogni cambio ti telecamera. Bacchettata elegante ai #NoVax. Pacatezza nei modi e nelle parole. Il com… - neromarco : RT @alfredoferrante: Che discorso di fine anno. E di commiato. Grazie, signor Presidente #Mattarella. Grazie molte. - LuigiF97101292 : RT @AlfioKrancic: Ho visto l'emozionante commiato di Mattarella alla Tv e ho pianto. Di gioia. - MaryErienne1983 : RT @repubblica: Il commiato di Mattarella: 'Grazie italiani, non mi sono mai sentito solo. Avete mostrato il volto migliore del Paese' htt… -