Facevano pregare i figli tutta la notte senza mandarli a scuola: arrestate 5 donne della setta Neuchristen (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cinque donne che Facevano parte della setta svizzera “Neuchristen”, ovvero i Nuovi Cristiani, sono state arrestate in Alto Adige. La procura di Bolzano le accusa di aver costretto i loro figli a pregare e a non andare a scuola. Sono accusate di maltrattamenti. Tre della zona di Campo Tures sono imparentate tra di loro: sono madre, figlia e zia, detenute nella sezione femminile del carcere di Trento. Le altre due arrestate sono la sacerdotessa del rito e sua figlia. Chi è Nikolaus Schneider A far scattare le indagini sarebbe stata una segnalazione: partendo da questa i carabinieri sono riusciti ad accertare le vessazioni, non fisiche ma di tipo psicologico, alle ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 dicembre 2021) Cinquechepartesvizzera “”, ovvero i Nuovi Cristiani, sono statein Alto Adige. La procura di Bolzano le accusa di aver costretto i loroe a non andare a. Sono accusate di maltrattamenti. Trezona di Campo Tures sono imparentate tra di loro: sono madre,a e zia, detenute nella sezione femminile del carcere di Trento. Le altre duesono la sacerdotessa del rito e suaa. Chi è Nikolaus Schneider A far scattare le indagini sarebbe stata una segnalazione: partendo da questa i carabinieri sono riusciti ad accertare le vessazioni, non fisiche ma di tipo psicologico, alle ...

CAGLIARILIVEAPP : Arrestate cinque donne perchè costringevano e torturavano le proprie figlie per pregare la notte. Facevano parte di… - oknosureddit : Costringevano i figli a pregare, 5 arresti in Alto Adige. In manette cinque donne: facevano tutte part… - TgrRaiTrentino : Costringevano i figli a pregare e a non andare a scuola, arrestate in #AltoAdige 5 donne che facevano parte di una… - Gabriel_AMDG : Mi giunse un audio di un esorcismo operato da un sacerdote della diocesi tempo fa. Il demonio disse di pregare il r… - blujasmine3 : RT @cestlaviemacher: Non Clarissa convinta di essere uscita 'perché lo ha chiesto lei' quando nessuno era a con conoscenza di questa cosa e… -