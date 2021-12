Don’t look up, perché lassù non c’è nessuno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Don’t look up, perché in alto non c’è nessuno. nessuno che ti può aiutare, e in ultima istanza, se è in arrivo una cometa dallo spazio profondo di diametro sufficiente a provocare un’estinzione di massa, nessuno che ti può salvare. Don’t look up, perché lassù non ci sono autorità in cui credere, a cui affidarsi, e a cui delegare le tue scelte. Non c’è la scienza, divisa, asservita al business-guru, sedotta dallo star system tv (in senso stretto da Cate Blanchett) o incapace di comunicare senza essere percepita come creatura gretesca - o Cassandra, per restare nel classico. Non c’è la politica, né una Madame president come Meryl Streep, che usa l’emergenza di turno per sviare o dar prova di rinnovata leadership. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021)up,in alto non c’èche ti può aiutare, e in ultima istanza, se è in arrivo una cometa dallo spazio profondo di diametro sufficiente a provocare un’estinzione di massa,che ti può salvare.up,non ci sono autorità in cui credere, a cui affidarsi, e a cui delegare le tue scelte. Non c’è la scienza, divisa, asservita al business-guru, sedotta dallo star system tv (in senso stretto da Cate Blanchett) o incapace di comunicare senza essere percepita come creatura gretesca - o Cassandra, per restare nel classico. Non c’è la politica, né una Madame president come Meryl Streep, che usa l’emergenza di turno per sviare o dar prova di rinnovata leadership. ...

