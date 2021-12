Covid-19, quasi 150mila contagi in 24 ore. Brusaferro: serve invertire tendenza sovraccarico ospedali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ancora un nuovo record di contagi in un giorno in Italia. L'Istituto superiore di sanità nel suo monitoraggio settimanale, evidenzia come l'incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi per 100.000 abitanti contro 351 di sette giorni prima. Dall'ultimo report del governo sono oltre 5,5 milioni gli italiani non vaccinati, senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni per cui la campagna di immunizzazione è partita da poche settimane.Intanto, da lunedì 3 gennaio anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia passeranno in zona gialla, sebbene questo non porterà sostanziali differenze per i cittadini rispetto a ora (l'uso della mascherina all'aperto è già previsto dovunque). Ma dalla settimana successiva c'è anche chi rischia di passare in fascia arancione. Resta il nodo del super Green pass per i lavoratori: il premier Draghi punta ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ancora un nuovo record diin un giorno in Italia. L'Istituto superiore di sanità nel suo monitoraggio settimanale, evidenzia come l'incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi per 100.000 abitanti contro 351 di sette giorni prima. Dall'ultimo report del governo sono oltre 5,5 milioni gli italiani non vaccinati, senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni per cui la campagna di immunizzazione è partita da poche settimane.Intanto, da lunedì 3 gennaio anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia passeranno in zona gialla, sebbene questo non porterà sostanziali differenze per i cittadini rispetto a ora (l'uso della mascherina all'aperto è già previsto dovunque). Ma dalla settimana successiva c'è anche chi rischia di passare in fascia arancione. Resta il nodo del super Green pass per i lavoratori: il premier Draghi punta ...

