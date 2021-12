WWE: La federazione avvia delle misure di sicurezza per impedire il dilagare del virus tra i suoi wrestler (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come riportato qualche giorno fa la situazione contagi in WWE non è delle migliori. La federazione sta combattendo contro un aumento dei positivi (tra wrestler e staff) proprio in vista del primo ppv del 2022 e, con Seth Rollins già positivo al Covid, si cerca di limitare le assenze importanti in modo da evitare di dover modificare troppo la card. Roman Reigns, già un soggetto fragile viste le sue malattie pregresse, è stato tolto dagli ultimi house show per evitare di metterlo a rischio e a quanto pare il campione Universale non sarebbe l’unico a cui è stato riservato questo trattamento. Limitare i danni Secondo quanto riportato durante l’ultima edizione del programma radiofonico del Wrestling Observer, la WWE sta attualmente impedendo ad alcuni wrestler di partecipare ai tour come metodo di prevenzione in ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 dicembre 2021) Come riportato qualche giorno fa la situazione contagi in WWE non èmigliori. Lasta combattendo contro un aumento dei positivi (trae staff) proprio in vista del primo ppv del 2022 e, con Seth Rollins già positivo al Covid, si cerca di limitare le assenze importanti in modo da evitare di dover modificare troppo la card. Roman Reigns, già un soggetto fragile viste le sue malattie pregresse, è stato tolto dagli ultimi house show per evitare di metterlo a rischio e a quanto pare il campione Universale non sarebbe l’unico a cui è stato riservato questo trattamento. Limitare i danni Secondo quanto riportato durante l’ultima edizione del programma radiofonico del Wrestling Observer, la WWE sta attualmente impedendo ad alcunidi partecipare ai tour come metodo di prevenzione in ...

