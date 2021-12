Vaccini, Gimbe: "Ancora 2,3 milioni di over 50 non immunizzati" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al 29 dicembre l'81,4% della popolazione (48,2 milioni) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 78,1% (46 milioni) ha completato il ciclo. Ma i non vaccinati sono 9,4 milioni di cui 2,3 di over 50 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 dicembre 2021) Al 29 dicembre l'81,4% della popolazione (48,2) ha ricevuto almeno una dose di vaccino e il 78,1% (46) ha completato il ciclo. Ma i non vaccinati sono 9,4di cui 2,3 di50 ...

