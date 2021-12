Tottenham, Conte chiede rinforzi: “Aspetto un incontro con la società, dobbiamo migliorarci” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, nel corso di un’intervista concessa ai media inglesi, ha parlato del presente e, soprattutto, del futuro del club inglese: “Ho fatto una valutazione della rosa in questi due mesi, ora la situazione è più chiara. Attendo di incontrare il club per dare la mia opinione: quel che è certo è che Aspetto un meeting. dobbiamo migliorarci, l’ho detto dopo due settimane. Ne ero sicuro dopo 7, 10 giorni e ora ho valutato su chi posso contare o no. Qui il livello è alto e la squadra deve migliorarsi prima di puntare a un posto in Europa: siamo in mezzo, dobbiamo pensare a qualcosa di importante, ma chiedo pazienza e tempo perché il gap è ancora grande”. “Lloris? E’ un giocatore del Tottenham, il capitano. Parlerà col club per trovare una ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il tecnico del, Antonio, nel corso di un’intervista concessa ai media inglesi, ha parlato del presente e, soprattutto, del futuro del club inglese: “Ho fatto una valutazione della rosa in questi due mesi, ora la situazione è più chiara. Attendo di incontrare il club per dare la mia opinione: quel che è certo è cheun meeting., l’ho detto dopo due settimane. Ne ero sicuro dopo 7, 10 giorni e ora ho valutato su chi posso contare o no. Qui il livello è alto e la squadra deve migliorarsi prima di puntare a un posto in Europa: siamo in mezzo,pensare a qualcosa di importante, ma chiedo pazienza e tempo perché il gap è ancora grande”. “Lloris? E’ un giocatore del, il capitano. Parlerà col club per trovare una ...

