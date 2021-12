Torino, Cairo svela il futuro di un big: tutta la verità! (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Torino, finalmente, sta vivendo una stagione tranquilla dopo le ultime appese sempre ad un filo vicinissimo alla zona retrocessione. Juric sta riuscendo a dare una forte identità alla squadra riscoprendo giocatori importanti come Bremer,Pobega e Pjaca. Torino BelottiPer quanto riguarda Belotti, ne ha parlato il presidente Urbano Cairo: “L’abbiamo preso pagandolo otto milioni, cifra non da poco quando lo stesso Palermo non ci credeva più di tanto. Era l’estate del 2015 e grazie alla pazienza e al lavoro di Ventura, Andrea è diventato Belotti. Se ne andrà a zero? Ormai credo che finirà così. Se mi sento tradito? Lui ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa perché al Milan sarebbe voluto andare: non potevamo interrompere quel tipo di rapporto ed armonia. Nel tempo, come ho ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il, finalmente, sta vivendo una stagione tranquilla dopo le ultime appese sempre ad un filo vicinissimo alla zona retrocessione. Juric sta riuscendo a dare una forte identità alla squadra riscoprendo giocatori importanti come Bremer,Pobega e Pjaca.BelottiPer quanto riguarda Belotti, ne ha parlato il presidente Urbano: “L’abbiamo preso pagandolo otto milioni, cifra non da poco quando lo stesso Palermo non ci credeva più di tanto. Era l’estate del 2015 e grazie alla pazienza e al lavoro di Ventura, Andrea è diventato Belotti. Se ne andrà a zero? Ormai credo che finirà così. Se mi sento tradito? Lui ci ha dato tanto, noi altrettanto. Forse si aspettava che lo cedessi al Milan quattro anni fa perché al Milan sarebbe voluto andare: non potevamo interrompere quel tipo di rapporto ed armonia. Nel tempo, come ho ...

Advertising

CarpeDiemHvar13 : @FootballAndDre1 Perchè poi non c'è nessun giornalista che ricordi a Cairo, come oltre al Milan, abbia a suo tempo… - notizie_milan : Torino, la posizione di Cairo su Pobega - sportli26181512 : Torino, Cairo su Bremer: ‘Rinnoverà il contratto, poi sarà libero di…’: Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, nel… - news24_inter : #Cairo fa il punto su #Bremer - _AndreaPontone : Il #Torino deve solo fare una statua a #Belotti, è come se Barella fosse rimasto fino al 2026 nel Cagliari. Le paro… -