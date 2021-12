TFR/TFS dipendenti pubblici: nuova funzione di rinuncia, possibile annullare le domande inviate. Messaggio Inps (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con il Messaggio 28 dicembre 2021, n. 4688 l’Inps comunica che dallo stesso giorno è disponibile una nuova versione degli applicativi SIN TFR e SIN TFS per la richiesta di quantificazione del TFR / TFS , utile sia per la cessione ordinaria sia per la cessione agevolata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 dicembre 2021) Con il28 dicembre 2021, n. 4688 l’comunica che dallo stesso giorno è disponibile unaversione degli applicativi SIN TFR e SIN TFS per la richiesta di quantificazione del TFR / TFS , utile sia per la cessione ordinaria sia per la cessione agevolata. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFR/TFS dipendenti pubblici: nuova funzione di rinuncia, possibile annullare le domande inviate. Messaggio Inps - mmassimo055 : @borghi_claudio Vediamo il migliore dove trova i sostituti . Vediamo inps come paga tfr/tfs a 4 milioni di lavorato… - NOTONLYMARSHALL : Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFS e TFR finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agev… - aran_agenzia : RT @INPS_it: Disponibile una nuova versione degli applicativi SIN #TFR e SIN #TFS per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS, utile si… - MattiaGallo17 : RT @INPS_it: Disponibile una nuova versione degli applicativi SIN #TFR e SIN #TFS per la richiesta di quantificazione del TFR/TFS, utile si… -