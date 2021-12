Squid Game avrà anche una terza stagione? Il regista Hwang Dong-huyk è in trattativa con Netflix (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è stata ancora confermata la seconda stagione e già si parla di una terza. L’ideatore del fenomeno «Squid Game», Hwang Dong-huyk, sarebbe in trattativa con Netflix per realizzare altri due capitoli della serie tv sudcoreana. A darne notizia è l’Hollywood Reporter, che cita un’intervista a Dong-huyk al The Korea Times a cui il regista aveva detto: «Sto discutendo con Netflix per una seconda e una terza stagione». Al momento, la seconda non risulta essere ancora confermata, ma il regista ha dichiarato di star già lavorando alla trama. La serie, che ha debuttato lo scorso 17 settembre sulla piattaforma streaming, ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Non è stata ancora confermata la secondae già si parla di una. L’ideatore del fenomeno «»,, sarebbe inconper realizzare altri due capitoli della serie tv sudcoreana. A darne notizia è l’Hollywood Reporter, che cita un’intervista aal The Korea Times a cui ilaveva detto: «Sto discutendo conper una seconda e una». Al momento, la seconda non risulta essere ancora confermata, ma ilha dichiarato di star già lavorando alla trama. La serie, che ha debuttato lo scorso 17 settembre sulla piattaforma streaming, ha ...

