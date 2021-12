Sole 24 Ore, andata e ritorno nel labirinto della riforma Irpef. “Avvantaggia i redditi alti”, “No i bassi”, “Anzi no i medio alti” – La cronologia (Di giovedì 30 dicembre 2021) A Il Sole 24 Ore ci sono fior di esperti abituati abituati a maneggiare cifre, tabelle, norme e leggi. Non è difficile immaginare che, sin dal primo momento, al quotidiano di Confindustria fosse ben chiaro come la riforma Irpef del governo Draghi avrebbe portato i maggiori benefici a redditi medio alti lasciando poco o nulla a quelli più bassi. E, infatti, Il Sole 24 Ore del 5 dicembre titola in prima pagina “Nuova Irpef, ecco chi ci guadagna” e mostra come i benefici si impennino dopo i 38mila euro e restino superiori ai 500 euro fino a stipendi da 68mila euro lordi annui. Viceversa nella fascia 25-35 mila euro i vantaggi rimangono al di sotto dei 100 euro, a 28mila addirittura risulta un piccolo aggravio. La tabella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) A Il24 Ore ci sono fior di esperti abituati abituati a maneggiare cifre, tabelle, norme e leggi. Non è difficile immaginare che, sin dal primo momento, al quotidiano di Confindustria fosse ben chiaro come ladel governo Draghi avrebbe portato i maggiori benefici alasciando poco o nulla a quelli più. E, infatti, Il24 Ore del 5 dicembre titola in prima pagina “Nuova, ecco chi ci guadagna” e mostra come i benefici si impennino dopo i 38mila euro e restino superiori ai 500 euro fino a stipendi da 68mila euro lordi annui. Viceversa nella fascia 25-35 mila euro i vantaggi rimangono al di sotto dei 100 euro, a 28mila addirittura risulta un piccolo aggravio. La tabella ...

