“Se ce la fa, un minuto dopo si va a votare”: il Pd ricorre alle minacce pur di far fuori Berlusconi (Di giovedì 30 dicembre 2021) A un mese all’apertura dei giochi per l’elezione del capo dello Stato, il Pd di Enrico Letta comincia ad avere davvero paura che Berlusconi possa farcela. Non si spiega diversamente il fatto che il Pd stia salendo sulle barricate minacciando lo sconquasso del sistema, agitando la carta della paura delle urne: «Se ce la fa, un minuto dopo cade il governo Draghi e si va a votare», assicurano dal Nazareno, citando lo stesso Draghi che ha escluso una prosecuzione del suo governo se la maggioranza si spaccasse sul Colle. Un retroscena de la Stampa dà conto di quanto il segretario dem e il suo pd siano in tilt sulla questione Colle. Venuto meno l’agognato sì di Mattarella a un suo reincarico; vista l’impraticabilità di campo di potersi presentare all’appuntamento con un proprio candidato, l’ipotesi di eleggere Silvio ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) A un mese all’apertura dei giochi per l’elezione del capo dello Stato, il Pd di Enrico Letta comincia ad avere davvero paura chepossa farcela. Non si spiega diversamente il fatto che il Pd stia salendo sulle barricate minacciando lo sconquasso del sistema, agitando la carta della paura delle urne: «Se ce la fa, uncade il governo Draghi e si va a», assicurano dal Nazareno, citando lo stesso Draghi che ha escluso una prosecuzione del suo governo se la maggioranza si spaccasse sul Colle. Un retroscena de la Stampa dà conto di quanto il segretario dem e il suo pd siano in tilt sulla questione Colle. Venuto meno l’agognato sì di Mattarella a un suo reincarico; vista l’impraticabilità di campo di potersi presentare all’appuntamento con un proprio candidato, l’ipotesi di eleggere Silvio ...

