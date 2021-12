Sassuolo, due calciatori positivi al Covid-19: sono in isolamento domiciliare (Di giovedì 30 dicembre 2021) La pandemia di Covid-19 torna ad abbattersi anche sul Sassuolo che, nelle ultime ore, ha riscontrato due casi di positività. Il club emiliano, attraverso un comunicato ufficiali, ha spiegato che si tratta di due calciatori i cui nomi non sono stati rivelati. Ecco la nota: COMUNICATO UFFICIALE “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori, i quali non hanno avuto contatti con il resto del Gruppo Squadra. La Società ha posto i due tesserati in isolamento domiciliare ed è in costante contatto con ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) La pandemia di-19 torna ad abbattersi anche sulche, nelle ultime ore, ha riscontrato due casi dità. Il club emiliano, attraverso un comunicato ufficiali, ha spiegato che si tratta di duei cui nomi nonstati rivelati. Ecco la nota: COMUNICATO UFFICIALE “L’U.S.Calcio comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Dai test effettuati è emersa latà al-19 di due, i quali non hanno avuto contatti con il resto del Gruppo Squadra. La Società ha posto i due tesserati ined è in costante contatto con ...

