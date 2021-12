Sassuolo, due calciatori positivi al Coronavirus: il comunicato (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Sassuolo ha informato che due calciatori della Prima Squadra sono risultati positivi al Coronavirus: il comunicato ufficiale Il Sassuolo ha informato che due calciatori della Prima Squadra sono risultati positivi al Coronavirus. comunicato – «L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori, i quali non hanno avuto contatti con il resto del Gruppo Squadra. La Società ha posto i due tesserati in isolamento domiciliare ed è in costante contatto con l’autorità ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilha informato che duedella Prima Squadra sono risultatial: ilufficiale Ilha informato che duedella Prima Squadra sono risultatial– «L’U.S.Calcio comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Dai test effettuati è emersa latà al Covid-19 di due, i quali non hanno avuto contatti con il resto del Gruppo Squadra. La Società ha posto i due tesserati in isolamento domiciliare ed è in costante contatto con l’autorità ...

