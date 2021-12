Roma, piace Kamara. Sirene inglesi per Jordan Veretout (Di venerdì 31 dicembre 2021) Rientro dalle vacanze per la Roma, con i giocatori che si sono ritrovati a Trigoria per il consueto giro di tamponi di controllo, a cui farà seguito domani la ripresa degli allenamenti. E’ invece zavorrato, ormai da diversi giorni, il... Leggi su europa.today (Di venerdì 31 dicembre 2021) Rientro dalle vacanze per la, con i giocatori che si sono ritrovati a Trigoria per il consueto giro di tamponi di controllo, a cui farà seguito domani la ripresa degli allenamenti. E’ invece zavorrato, ormai da diversi giorni, il...

Advertising

LLeo2021 : #PRELEMI Certo che tutti i personaggi famosi vanno da Aki e fanno storie su storie..non e' certo il posto adatto s… - aanthl : @FabioGaruccio @InterCM16 ???????? No no per carità, però provo ad essere obiettivo ed in generale mi piace il gioco de… - teladoiotokyo : Pellegrini: Mi vengono i brividi tutte le volte che giochiamo. Mourinho lavora per cercare di vincere e questa cosa… - emiliano87tw : @Uberto74179840 @ladyonorato Ti piace proprio credere alle favole eh ?? bravo ?? I 3000 attivisti di cui parli erano… - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Cagliari, Capozucca scatenato:… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma piace Pellegrini carica: 'Roma, Mou l'uomo giusto per vincere. Anche io lo voglio' ...dal 2022 al sito della Roma Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, ribadisce ancora una volta la fiducia sua e di tutto l'ambiente nei confronti del tecnico portoghese: "La cosa che mi piace più ...

Roma, Pellegrini: "Mourinho la persona perfetta al momento giusto. Lavoriamo per vincere" ...- La cosa che più mi piace di lui è che gli interessa solo una cosa: continuare a lavorare per cercare di vincere. Questo è quello che anche io voglio più di tutto. Ho 25 anni, gioco nella Roma e ...

Roma, piace Kamara. Sirene inglesi per Jordan Veretout Today.it Roma, Pellegrini: «Rinnovo? Una formalità. Su Mourinho…» ASCOLTA Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali della Roma e ha ripercorso alcune tappe del 2021: le sue parole Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali della Roma. le sue parole a ...

Roma, Lorenzo Pellegrini non ha dubbi su José Mourinho Queste le parole del centrocampista: "La cosa che mi piace di più di Mourinho è che gli interessa solo una cosa, cioè continuare a lavorare per cercare di vincere - così Pellegrini in un'intervista al ...

...dal 2022 al sito dellaLorenzo Pellegrini, capitano giallorosso, ribadisce ancora una volta la fiducia sua e di tutto l'ambiente nei confronti del tecnico portoghese: "La cosa che mipiù ......- La cosa che più midi lui è che gli interessa solo una cosa: continuare a lavorare per cercare di vincere. Questo è quello che anche io voglio più di tutto. Ho 25 anni, gioco nellae ...ASCOLTA Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali della Roma e ha ripercorso alcune tappe del 2021: le sue parole Lorenzo Pellegrini ha parlato ai canali ufficiali della Roma. le sue parole a ...Queste le parole del centrocampista: "La cosa che mi piace di più di Mourinho è che gli interessa solo una cosa, cioè continuare a lavorare per cercare di vincere - così Pellegrini in un'intervista al ...