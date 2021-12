Petrolio: in calo a New York a 76,39 dollari (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,22% a 76,39 dollari al barile. . 30 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,22% a 76,39al barile. . 30 dicembre 2021

Advertising

fisco24_info : Borsa: Milano tiene con Europa, spread calmo a quota 132: Petrolio solido, gas in calo. Attesa per dati macroeconom… - TorciaPolitica : RT @EnergiaOltre: Il prossimo anno vedrà una domanda di #petrolio ancora più forte, nonostante un calo temporaneo durante il primo trimestr… - ansa_economia : Petrolio: in calo a New York a 75,69 dollari. Quotazioni perdono lo 0,38% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con Europa, tiene Campari. Spread in leggero calo a 134 punti base, tengono petrolio e… - EnergiaOltre : Il prossimo anno vedrà una domanda di #petrolio ancora più forte, nonostante un calo temporaneo durante il primo tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio calo Petrolio: in calo a New York a 76,39 dollari Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,22% a 76,39 dollari al barile. . 30 dicembre 2021

Piazza Affari poco mossa nell'ultima seduta dell'anno Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,52%. Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +133 punti base, con un calo ...

Petrolio: in calo a New York a 75,69 dollari ANSA Nuova Europa Titoli petroliferi in calo con greggio giù (Teleborsa) - Altra seduta di vendite per il comparto petrolifero con i prezzi del greggio che scivolano anche oggi. Il contratto sul WTI scadenza febbraio scivola dello 0,21% a 76,4 dollari ...

Petrolio: in calo a New York a 76,39 dollari Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,22% a 76,39 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...

Ilè ina New York, dove le quotazioni perdono lo 0,22% a 76,39 dollari al barile. . 30 dicembre 2021Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,52%. Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +133 punti base, con un...(Teleborsa) - Altra seduta di vendite per il comparto petrolifero con i prezzi del greggio che scivolano anche oggi. Il contratto sul WTI scadenza febbraio scivola dello 0,21% a 76,4 dollari ...Il petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,22% a 76,39 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...