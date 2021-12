Oroscopo gennaio: Le previsioni del mese di gennaio 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tanta voglia di ripartire. Tante idee nuove. Ma anche un po’ di stanchezza: abbiamo appena superato le feste, giusto? E allora il consiglio generale è di prendersi un po’ cura di noi stesse. Coccolarci e farci coccolare. In questo mese di gennaio, sia la Luna nuova del 2 che quella piena del 17 sono in Capricorno. Ogni segno ne risulta influenzato, a partire proprio dalle nate del Capricorno: le più fortunate, non solo perché compiono gli anni. Ariete e Cancro dovranno invece pazientare un po’: il 2022 comincia in salita, ma loro a battagliare sono abituate. Per Toro e Scorpione si prospetta un mese da tuffo nelle emozioni. Gemelli e Acquario saranno fonte inesauribile di idee. Le nate sotto il segno del Leone si sentiranno finalmente libere: come le Vergine, che punteranno sulle cose veramente ... Leggi su amica (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tanta voglia di ripartire. Tante idee nuove. Ma anche un po’ di stanchezza: abbiamo appena superato le feste, giusto? E allora il consiglio generale è di prendersi un po’ cura di noi stesse. Coccolarci e farci coccolare. In questodi, sia la Luna nuova del 2 che quella piena del 17 sono in Capricorno. Ogni segno ne risulta influenzato, a partire proprio dalle nate del Capricorno: le più fortunate, non solo perché compiono gli anni. Ariete e Cancro dovranno invece pazientare un po’: ilcomincia in salita, ma loro a battagliare sono abituate. Per Toro e Scorpione si prospetta unda tuffo nelle emozioni. Gemelli e Acquario saranno fonte inesauribile di idee. Le nate sotto il segno del Leone si sentiranno finalmente libere: come le Vergine, che punteranno sulle cose veramente ...

