Nazionali | Pallone Azzurro 2021 | Chiesa e Girelli i vincitori

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Federicoe Cristianasi sono aggiudicati il. I due attaccanti sono stati eletti come i migliori dell’anno per lemaschile e femminile dagli oltre 8000 voti espressi dai tifosi registrati al sito www.figc.it che hanno preso parte al sondaggio dal 14 al 30 dicembre. Forte di 17 presenze, 3 gol e un Europeo vinto nelsi è imposto con il 46% delle preferenze, superando Nicolò Barella (20%) e Leonardo Spinazzola (14%). Cristianainvece, che nell’ultimo anno ha totalizzato 9 presenze incon ben 9 centri, ha convogliato su di sé il 44% dei voti, precedendo Barbara Bonansea (26%) e Valentina Giacinti (17%).e ...

