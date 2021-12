Napoli, il sindaco Manfredi vieta i botti in tutta la città: multe fino a 500 euro per i trasgressori (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha vietato con un’ ordinanza l’uso e l’ esplosione di “fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, su tutto il territorio cittadino, dalle 16 di domani, 31 dicembre, alle 24: del 1 gennaio 2022”. I trasgressori – specifica l’ ordinanza del Comune di Napoli – se il fatto non costituisce reato, saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista da € 25 a € 500 ed il sequestro del materiale pirotecnico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– IldiGaetanohato con un’ ordinanza l’uso e l’ esplosione di “fuochi d’artificio, petardi,, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, su tutto il territorio cittadino, dalle 16 di domani, 31 dicembre, alle 24: del 1 gennaio 2022”. I– specifica l’ ordinanza del Comune di– se il fatto non costituisce reato, saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista da € 25 a € 500 ed il sequestro del materiale pirotecnico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

