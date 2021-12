Lazio | Pedro da scommessa a certezza

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Concluso il girone d’andata di Serie A, è tempo di fare bilanci. La sosta porta molte squadre a riflettere sul proprio operato e su come sta andando la stagione. Lapuò contare su, affidabile ed esperto. Arrivato quasi come una, è diventato ladei biancocelesti, grazie alla sua duttilità e alla buona intesa con Immobile e Felipe Anderson. Non del tutto inserito sembra invece Maurizio Sarri, incapace – per ora – di comunicare in modo concreto il proprio gioco.: numeri e gol Da fuori rosa nella Roma a punto di riferimento nella. Ecco l’evoluzione di, calciatore classe ’87 che non ha bisogno di presentazioni e che ha mostrato, ampiamente, le proprie qualità. Con i giallorossi si preparava a vivere ...