Laura Bono annuncia, ‘canterò ne L’Amore Dietro Ogni Cosa di Simone Di Matteo’ (Di giovedì 30 dicembre 2021) A distanza di ben sei anni dalla sua ultima fatica discografica da solista, Laura Bono annuncia la sua collaborazione nell’album “L’Amore Dietro Ogni Cosa” (New Music International), completamente ispirato all’omonima opera letteraria dello scrittore e giornalista Simone Di Matteo. “Canterò ne “L’Amore Dietro Ogni Cosa”, il concept album che Simone Di Matteo ha ideato e che racchiude i capitoli del suo omonimo libro abilmente trasformati in canzoni”, scrive Laura Bono in un post sul suo account ufficiale Instagram. L’artista presterà la sua voce ad un brano, terzo estratto dalla raccolta di inediti, che la vedrà affiancare in un duetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) A distanza di ben sei anni dalla sua ultima fatica discografica da solista,la sua collaborazione nell’album “” (New Music International), completamente ispirato all’omonima opera letteraria dello scrittore e giornalistaDi Matteo. “Canterò ne “”, il concept album cheDi Matteo ha ideato e che racchiude i capitoli del suo omonimo libro abilmente trasformati in canzoni”, scrivein un post sul suo account ufficiale Instagram. L’artista presterà la sua voce ad un brano, terzo estratto dalla raccolta di inediti, che la vedrà affiancare in un duetto ...

Advertising

StraNotizie : Laura Bono annuncia, 'canterò ne L’Amore Dietro Ogni Cosa di Simone Di Matteo' - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Bono - Mattini - Gazzettadmilano : Laura Bono tra gli interpreti del disco libro L’amore dietro ogni cosa di Simone Di Matteo. - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Laura Bono - Che ritorni stasera - radiofmfaleria : LAURA BONO - Non credo nei miracoli -