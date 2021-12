La variante raffreddore e la nave dei folli (che sta affondando) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cerco di raccontarla nel modo più morbido, se volete politicamente corretto: a questo punto non è più una guerra contro la pandemia ma contro la ragione. Non ce n’è uno, dico uno, che sembri avere la testa attaccata sulle spalle a cominciare dall’immaginifico presidente del Consiglio secondo il quale “il greenpass è uno strumento che garantisce la sicurezza di non contagiarsi”: affermazione incredibile, frutto o di ignoranza o, nel caso peggiore, di malafede. Ma il nostro supertecnico se la cava così: all’epoca pareva giusto, che potevo saperne io?L’altro vertice sta al Colle e, dopo avere avallato ogni e qualsiasi decisione sciagurata, come buonuscita auspica il silenzio per i “novax” che sarebbero tutti quelli che vedono lo sfascio e si permettono di denunciarlo. Perché lo sfascio c’è e riguarda ogni aspetto di una azione di governo letteralmente dilettantesca quando non demenziale ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Cerco di raccontarla nel modo più morbido, se volete politicamente corretto: a questo punto non è più una guerra contro la pandemia ma contro la ragione. Non ce n’è uno, dico uno, che sembri avere la testa attaccata sulle spalle a cominciare dall’immaginifico presidente del Consiglio secondo il quale “il greenpass è uno strumento che garantisce la sicurezza di non contagiarsi”: affermazione incredibile, frutto o di ignoranza o, nel caso peggiore, di malafede. Ma il nostro supertecnico se la cava così: all’epoca pareva giusto, che potevo saperne io?L’altro vertice sta al Colle e, dopo avere avallato ogni e qualsiasi decisione sciagurata, come buonuscita auspica il silenzio per i “novax” che sarebbero tutti quelli che vedono lo sfascio e si permettono di denunciarlo. Perché lo sfascio c’è e riguarda ogni aspetto di una azione di governo letteralmente dilettantesca quando non demenziale ...

