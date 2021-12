La dottoressa che non vuole più curare i No vax (ma l’Ats le dice di no) (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mara Maffeis, medico di base in Val Seriana nella Bergamasca, ha annunciato di voler smettere di curare chi rifiuta il vaccino anti-Covid. Ma l’Ats locale le ha detto che non è possibile. Maffeis, che ha un ambulatorio a Ponte Nossa e Tremulo, ha cominciato la sua battaglia con uno status su Whatsapp: «Si “ringrazia” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti i pazienti non vaccinati!!!». Poi ha spiegato la sua situazione al Corriere della Sera: «Sono stata sommersa dalle telefonate di persone risultate positive, sembrava di essere tornati a marzo 2020. Sono tutti casi che finora gestiva l’Ats, mentre adesso, con questo caos, gli uffici sono oberati e il lavoro si riversa sui medici di famiglia. l’Ats ci ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) Mara Maffeis, medico di base in Val Seriana nella Bergamasca, ha annunciato di voler smettere dichi rifiuta il vaccino anti-Covid. Malocale le ha detto che non è possibile. Maffeis, che ha un ambulatorio a Ponte Nossa e Tremulo, ha cominciato la sua battaglia con uno status su Whatsapp: «Si “ringrazia” tutti i pazienti non vaccinati per la nuova ondata pandemica che ci troviamo ad affrontare!!! Chiederò ad Ats la possibilità di revocare tutti i pazienti non vaccinati!!!». Poi ha spiegato la sua situazione al Corriere della Sera: «Sono stata sommersa dalle telefonate di persone risultate positive, sembrava di essere tornati a marzo 2020. Sono tutti casi che finora gestiva, mentre adesso, con questo caos, gli uffici sono oberati e il lavoro si riversa sui medici di famiglia.ci ...

Corriere : Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» - paolo19305101 : RT @ImolaOggi: Bergamo, la dottoressa che non vuole più curare i no vax: «Sono stanca di perdere tempo» (ridi, ridi...) - dan2cil : RT @valy_s: Ed ecco il @Corriere che dà spazio alla “dottoressa contro i NOVAX”, tale Mara Maffeis che ha scritto su whatsapp che non inten… - boletusatanas : RT @valy_s: Ed ecco il @Corriere che dà spazio alla “dottoressa contro i NOVAX”, tale Mara Maffeis che ha scritto su whatsapp che non inten… - serena_mari : @margustont @barbarab1974 Vaccinata o no, l'importante è che a questa dottoressa per fortuna le funziona ancora il… -