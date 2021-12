Il Capodanno di Canale 5 è in bilico: saltano anche Pio e Amedeo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Capodanno di Canale 5 è sempre più in bilico. Dopo la rinuncia di Albano, anche il duo comico Pio e Amedeo ha dovuto dare forfait. Quarantena per Pio e Amedeo Arriva la notizia da fonti vicine a Pio e Amedeo, confermata poi dai giornali locali, il duo comico dovrebbe saltare il Capodanno di Canale 5 perché Amedeo Grieco è in quarantena fiduciaria, mentre aspetta di sapere con certezza l’esito dei tamponi. Di conseguenza anche Pio non sarà presente. Dopo gli annunci della loro partecipazione, ora non resta che aspettare con chi potranno essere sostituiti da Mediaset, già duramente provata per l’assenza di Albano, che aveva dichiarato su Facebook: “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildi5 è sempre più in. Dopo la rinuncia di Albano,il duo comico Pio eha dovuto dare forfait. Quarantena per Pio eArriva la notizia da fonti vicine a Pio e, confermata poi dai giornali locali, il duo comico dovrebbe saltare ildi5 perchéGrieco è in quarantena fiduciaria, mentre aspetta di sapere con certezza l’esito dei tamponi. Di conseguenzaPio non sarà presente. Dopo gli annunci della loro partecipazione, ora non resta che aspettare con chi potranno essere sostituiti da Mediaset, già duramente provata per l’assenza di Albano, che aveva dichiarato su Facebook: “Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi ...

