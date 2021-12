Giorgia Venturini ci regala un look scintillante da imitare alle feste (Di giovedì 30 dicembre 2021) La conduttrice di X Style è in studio insieme a Gerry Scotti nel terzo appuntamento con Caduta libera Campionissimi, e sul suo profilo Instagram ci ha consegnato l'outfit definitivo per Capodanno: un completo con top corto mono spalla e pantaloni palazzo, entrambi tempestati di paillettes color bronzo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) La conduttrice di X Style è in studio insieme a Gerry Scotti nel terzo appuntamento con Caduta libera Campionissimi, e sul suo profilo Instagram ci ha consegnato l'outfit definitivo per Capodanno: un completo con top corto mono spalla e pantaloni palazzo, entrambi tempestati di paillettes color bronzo. L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Venturini Giorgia Venturini: tutto sulla storica amica di Nicole Minetti... Donna bella, raffinata e particolarmente attiva nel sociale: questo e molto altro da scoprire sulla splendida Giorgia Venturini! Il suo nome è accostato a quello di Nicole Minetti per via della loro storica amicizia , ma chi è davvero Giorgia Venturini, e cosa si sa esattamente sul suo conto? A queste domande ...

Questa sera Claudio Lauretta sbarca in prima serata a Caduta Libera su Canale 5 Per questa terza puntata tra i più agguerriti campioni delle passate edizioni, Claudio Lauretta sarà uno degli ospiti di punta insieme a Giorgia Venturini, Francesco Vecchi e Cristina D'Avena. Lo ...

Giorgia Venturini: età, fidanzato, figli, madre, Berlusconi, Vacchi, com’era prima, Instagram DonnaPOP Caduta Libera Campionissimi, stasera giovedì 30 dicembre su Canale 5. Vincerà lui? Stasera in tv , giovedì 30 dicembre , su Canale 5 nuovo appuntamento con lo speciale torneo di Caduta Libera che decreterà il ...

Giorgia Venturini ci regala un look scintillante da imitare alle feste Soffermiamoci però su Giorgia Venturini, che sul suo profilo Instagram ci ha regalato un’idea meravigliosa e scintillante per la notte di Capodanno, ma non solo. Persino le vippone della casa del GF n ...

