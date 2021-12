GF Vip, lutto per uno dei concorrenti: addio ad una persona amata (Di giovedì 30 dicembre 2021) Grave lutto per uno dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, dolore immenso per la perdita di una persona molto cara Momento davvero amaro e difficile per uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 30 dicembre 2021) Graveper uno deidella sesta edizione del Grande Fratello Vip, dolore immenso per la perdita di unamolto cara Momento davvero amaro e difficile per uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GarziaFlaminia : RT @CorriereUmbria: Grande Fratello Vip, lutto per Miriana Trevisan: è morto lo zio. Lacrime e dolore: 'Ero la nipote preferita' #gfvip #gf… - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip, lutto per Miriana Trevisan: è morto lo zio. Lacrime e dolore: 'Ero la nipote preferita' #gfvip… - GladysG47841995 : RT @Italia_Notizie: Grande Fratello Vip, lutto in famiglia per Miriana Trevisan: “Lo amavo tantissimo” - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, lutto in famiglia per Miriana Trevisan: “Lo amavo tantissimo” - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, lutto in famiglia per Miriana Trevisan: “Lo amavo tantissimo” -