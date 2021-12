GF Vip 2021, Alessandro Basciano reagisce alla nomination di Jessica Selassié: “Non è coerente” (Di giovedì 30 dicembre 2021) A poche ore dall’ultima puntata in prime time del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, Alessandro Basciano sembra non aver preso di buon grado la nomination di Jessica Selassié. La principessa etiope, nei giorni precedenti, non ha mai nascosto il proprio interesse per l’ex tentatore di ‘Temtpation Island’, intenzionato, però, ad approfondire la conoscenza con Sophie Codegoni. Grande Fratello Vip 2021: la sorella di Alessandro Basciano contro Jessica e Clarissa Selassiè E’ proprio l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ a rivelare le motivazioni della votazione della Princess che ha condannato Ale al televoto per la possibile eliminazione: Ha detto che non le è piaciuto come hai reagito all’incontro con sua sorella Clarissa. ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 dicembre 2021) A poche ore dall’ultima puntata in prime time del ‘Grande Fratello Vip‘,sembra non aver preso di buon grado ladi. La principessa etiope, nei giorni precedenti, non ha mai nascosto il proprio interesse per l’ex tentatore di ‘Temtpation Island’, intenzionato, però, ad approfondire la conoscenza con Sophie Codegoni. Grande Fratello Vip: la sorella dicontroe Clarissa Selassiè E’ proprio l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ a rivelare le motivazioni della votazione della Princess che ha condannato Ale al televoto per la possibile eliminazione: Ha detto che non le è piaciuto come hai reagito all’incontro con sua sorella Clarissa. ...

