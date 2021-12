Elecktra Bionic: “A 18 anni persi il mio migliore amico, morì investito” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Elecktra Bionic in piena esposizione mediatica dopo Drag Race Italia (qua per scoprire chi ha vinto) ha rilasciato una serie di interviste. A FanPage, parlando dei propri tatuaggi (ne ha moltissimi) si è lasciata andare ad una confessione drammatica, mai uscita durante il reality. “Il tatuaggio a cui sono più legata? Quello sulla caviglia. Là ho un nome, è Daniel. Era uno dei miei migliori amici, che è morto quando eravamo molto giovani, lui doveva compiere 17 anni e io ne avevo 18. Siamo usciti un pomeriggio, la sera lo hanno investito. L’ho perso dopo 14 anni di amicizia, quindi è stato il mio secondo tatuaggio e non è il più visibile o bello ma sicuramente è quello a cui tengo di più”. La drag queen, al secolo Mattia Di Renzo, ha tanti amici ma non un fidanzato. “La mia migliore ... Leggi su biccy (Di giovedì 30 dicembre 2021)in piena esposizione mediatica dopo Drag Race Italia (qua per scoprire chi ha vinto) ha rilasciato una serie di interviste. A FanPage, parlando dei propri tatuaggi (ne ha moltissimi) si è lasciata andare ad una confessione drammatica, mai uscita durante il reality. “Il tatuaggio a cui sono più legata? Quello sulla caviglia. Là ho un nome, è Daniel. Era uno dei miei migliori amici, che è morto quando eravamo molto giovani, lui doveva compiere 17e io ne avevo 18. Siamo usciti un pomeriggio, la sera lo hanno. L’ho perso dopo 14di amicizia, quindi è stato il mio secondo tatuaggio e non è il più visibile o bello ma sicuramente è quello a cui tengo di più”. La drag queen, al secolo Mattia Di Renzo, ha tanti amici ma non un fidanzato. “La mia...

