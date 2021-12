“È stata la mano di Dio” è un’opera tra Elena Ferrante e Pieter Bruegel il Vecchio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il mondo non dovrebbe essere “unito e incollato a noi in modo che non lo si possa staccare senza scorticarsi e strappar via insieme qualche pezzo di noi. La più grande cosa del mondo è saper essere per sé.” Suona più o meno così un passaggio di Montaigne contenuto nei suoi famosi Saggi pensando al senso di vuoto per la perdita di una persona amata, l’amico La Boétie. Nel suo ultimo film, È stata la mano di Dio, Paolo Sorrentino ha raccolto tutti i pezzi di Fabietto, il protagonista e allo stesso tempo il suo alter ego, strappati via all’improvviso dalla perdita dei suoi genitori. Mi vengono in mente due quadri di Pieter Bruegel il Vecchio, il pittore fiammingo che fu in Italia tra il 1551 e il 1553 passando per Roma, Napoli e Messina, due quadri che si possono in qualche misura sovrapporre. Il primo è ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il mondo non dovrebbe essere “unito e incollato a noi in modo che non lo si possa staccare senza scorticarsi e strappar via insieme qualche pezzo di noi. La più grande cosa del mondo è saper essere per sé.” Suona più o meno così un passaggio di Montaigne contenuto nei suoi famosi Saggi pensando al senso di vuoto per la perdita di una persona amata, l’amico La Boétie. Nel suo ultimo film, Èladi Dio, Paolo Sorrentino ha raccolto tutti i pezzi di Fabietto, il protagonista e allo stesso tempo il suo alter ego, strappati via all’improvviso dalla perdita dei suoi genitori. Mi vengono in mente due quadri diil, il pittore fiammingo che fu in Italia tra il 1551 e il 1553 passando per Roma, Napoli e Messina, due quadri che si possono in qualche misura sovrapporre. Il primo è ...

