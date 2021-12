Donatella Rettore, l’icona Anni ’80 dal look sfacciato e trasgressivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il cobra non è un serpente“, cantava Donatella Rettore in uno dei brani più trasgressivi e scandalosi della musica italiana degli Anni ’80. D’altronde, fin dai suoi esordi Rettore (così ama farsi chiamare) è sempre stata un’artista sopra le righe, audace e rivoluzionaria, tanto nei testi delle sue canzoni quanto nel suo look. E proprio questi ultimi, così come i suoi brani più famosi, sono diventati iconici e hanno ispirato migliaia di persone. Uno dei marchi di fabbrica della voce di Splendido Splendente è scuramente la sua chioma biondo platino, che nel corso degli Anni abbiamo visto declinata in decine di acconciature e tagli diversi. Tutti accomunati, però, dal colore ossigenato e dallo stile decisamente rock. Negli ultimi Anni il suo tratto distintivo è diventata ... Leggi su diredonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) “Il cobra non è un serpente“, cantavain uno dei brani più trasgressivi e scandalosi della musica italiana degli’80. D’altronde, fin dai suoi esordi(così ama farsi chiamare) è sempre stata un’artista sopra le righe, audace e rivoluzionaria, tanto nei testi delle sue canzoni quanto nel suo. E proprio questi ultimi, così come i suoi brani più famosi, sono diventati iconici e hanno ispirato migliaia di persone. Uno dei marchi di fabbrica della voce di Splendido Splendente è scuramente la sua chioma biondo platino, che nel corso degliabbiamo visto declinata in decine di acconciature e tagli diversi. Tutti accomunati, però, dal colore ossigenato e dallo stile decisamente rock. Negli ultimiil suo tratto distintivo è diventata ...

Advertising

iamiikaz : @FantaSanremo Sono per la spending review, Donatella Rettore è la donna giusta per me - AmiiciDellaMary : Forse sono giunta ad una conclusione con la squadra del fantasanremo: mahmood e blanco iva zanicchi massimo ranieri… - retrobonno : (da leggere con la voce di Donatella Rettore) - GattoMassidda : 10 music artist to know me by: 1 Pink 2 Adele 3 Pinguini Tattici Nucleari 4 Madonna 5 Marco Mengoni 6 Annie Len… - GaladrielFr : Ok salvo ripensamenti ho scelto la mia squadra restando nei 100 Baudi (che fatica ??) #Fantasanremo ?? #FabrizioMoro… -